В Орле дорожной разметкой займётся «Доринвест»

Компания выиграла соответствующие торги.

Их проводила «Спецавтобаза».

«Доринвест» обошёл ещё одну компанию, своего единственного конкурента, сбавив начальную (максимальную) цену примерно на 2 миллиона рублей. В итоге организация получит за свою работу 60 миллионов 951 тысячу 121 рубль.

Согласно проекту контракта, выполнить свои обязательства нужно до 31 декабря. Однако по факту работы по разметке проезжей части дорог пройдут в августе, сентябре и октябре, как следует из приложения к главному документу.

Перед этим «Доринвест» уберёт с улиц областного центра прежнюю разметку, пришедшую в негодность. Кроме того, ещё одной обязанностью станет покраска бордюрного камня.

ИА «Орелград»