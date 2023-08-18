В Орле без конкурса наметили подрядчика для ремонта Колхозного моста

Основного кандидата назвали на заседании профильного комитета горсовета 17 августа.

Проектно-сметная документация на ремонт Колхозного моста готова, согласовывается рабочая, сообщил депутатам первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров. Предварительно восстановление объекта оценено в 260 млн рублей. Возможно применение повышающих коэффициентов при смещении сроков ремонта. Город обратился в область с просьбой финансировать проект. Есть надежда, что мост начнут ремонтировать уже в 2024 году.

Начальник МКУ «ОМЗ» Максим Лобов сообщил, что обсудили контракт с потенциальным подрядчиком. В качестве надежного партнера рассматривают ООО «Уваровская ПМК-22». По мнению Лобова, после Красного моста Колхозный для них «сложности не представляет».

«Это было бы неплохо», — поддержали депутаты.

Напомним, ООО «Уваровская ПМК-22» завершила ремонт моста через Сосну в Ливенском районе на трассе Вахново – Важжова. Также компания строит мост к населенному пункту Тайное в Орловском округе.

ИА «Орелград»