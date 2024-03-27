Обладминистрация предупредила орловцев о мошенниках

Они навязывают услуги по проверке счётчиков.

С официальным заявлением выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Областные власти ещё раз обратили внимание граждан на незаконные действия неких лиц, навязывающих услуги по проверке счётчиков горячей и холодной воды. Рекламные листовки распространяются по почтовым ящикам орловцев. Внешне они напоминают настоящие квитанции об оплате услуг ЖКХ.

В листовках содержится «требование» о проведении проверки. При этом мошенники ссылаются на федеральное законодательство и утверждают, что в противном случае показатели счётчиков будут признаны недействительными.

Также мошенники используют словосочетания «единый городской», «служба по учёту водоснабжения», «центр обслуживания ЖКХ», «метрологическая служба», «водоучёт» и «водоконтроль». На лжеквитанциях может присутствовать имитация круглой печати, надпись «повторное извещение», фальшивые штрих-коды. Также их авторы указывают «сжатые сроки проверок». Всё это – лишь способы войти в доверие и ввести потребителя в уязвимое состояние.

«Уведомления подобного содержания рассылают мошенники. Рекомендуем Вам обращать внимание на срок поверки счётчиков в настоящих квитанциях за ЖКУ», – указали в департаменте. Также чиновники напомнили, что авторы подобной рекламы не имеют права осуществлять проверки счётчиков – их результаты не будут приниматься во внимание.

Впрочем, орловцы сталкиваются с подобными объявлениями далеко не в первый раз – мошенники занимаются на Орловщине такой деятельностью, как минимум, около десяти лет.

ИА «Орелград»