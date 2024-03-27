В садиках и школах Орловщины усилили защиту от террора

27.3.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Это связано с событиями в «Крокус Сити Холле».

Фото: www.google.com/maps

Информацию сообщили в профильном департаменте. Меры антитеррористической защищенности усилены в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

В садиках и школах ужесточён пропускной режим. Также здесь досматривают весь автотранспорт, въезжающий на территорию учреждений. Кроме того, усилен контроль за зоной парковки.

В то же время вопрос о переводе детей на дистанционное обучение пока не рассматривается. Такое предложение в соцсетях озвучил один из зрителей последнего прямого эфира орловского губернатора. Пока что учёба продолжается в штатном режиме.

Ранее на Орловщине возник ещё один мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе».

ИА «Орелград»


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