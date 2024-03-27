На Орловщине подтопило ещё один мост

27.3.2024 | 10:20 Новости, Происшествия

Он находится в Залегощенском районе.

Фото: Управление МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Новость сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Это мост через реку Неручь, расположенный рядом с деревней Орловка. Переправа является низководной.

Местные жители могут воспользоваться объездным путём, который проходит через районный центр – посёлок Залегощь.

Таким образом, число подтопленных мостов в Орловской области выросло до восьми. Ранее стало известно, что из-за паводка стал недоступен важный мост в деревне Гать Орловского муниципального округа.

Кроме того, накануне вечером в Орле вода вышла на набережную Оки (в районе Красного моста).

ИА «Орелград»


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