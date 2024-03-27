Омбудсмен Балашова рассказала о переехавших в Орел иностранцах

Некоторые из них отправились защищать Россию в зону СВО.

«Гражданство – это особый статус, предоставляемый государством, который дает конкретному лицу право на принадлежность к определенной стране. Оно имеет огромное значение для каждого отдельного человека, так как является основой для получения прав, без которых невозможно жить в современном обществе», – сказано в отчетном докладе за 2023 год уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой. Упрощенный порядок получения российского гражданства лицами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, предоставил возможность в короткое время пройти процедуру документирования и принять участие в процессе отстаивания интересов страны по демилитаризации и денацификации сопредельного государства.

«Показателен пример гражданина Таджикистана И., который одним из первых иностранцев в Орловской области заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, – сообщает правозащитник. – Будучи этническим русским, он не видел другого пути, кроме как приехать жить в Россию с женой и тремя несовершеннолетними детьми».

В целом в истекшем году получили российское гражданство более 900 человек. Кроме того, была проведена работа по признанию российскими гражданами и документированию паспортами РФ еще 700 человек, прибывших с новых территорий России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вместе с ними были признаны российскими гражданами их несовершеннолетние дети. Наталия Балашова отмечает при этом слаженную правозащитную работу всех заинтересованных органов власти и ведомств в деле признания гражданами РФ в ускоренном порядке лиц, прибывших без соответствующих документов из зоны военных действий.

«Национальный состав лиц, приобретших российское гражданство, существенно не изменился – преобладают граждане Украины, получившие гражданство по гуманитарным обстоятельствам, – говорится в докладе. – Другими основаниями для приобретения российского гражданства явились наличие родителей и детей – граждан РФ, а также участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом».

По мнению Наталии Балашовой, Орловская область является притягательным местом для выходцев из других государств, так как расположена недалеко от столицы, обладает сельхозпотенциалом, имеет большое количество высших и средних учебных заведений, является безопасным регионом для жизни и имеет устойчивые традиционные духовно-нравственные ценности. Этим и объясняется не снижающийся поток иностранцев из Украины, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и некоторых европейских и азиатских государств (Латвии, Германии, Италии, Индии).

«Например, в 2023 году приобрела российское гражданство подданная Королевства Нидерланды М., состоящая в браке с российским гражданином и имеющая с ним 4 совместных детей, – приводится и такой пример. – Семья давно приняла решение переехать в Россию, воспитывать детей в традиционных христианских ценностях. Переселенцам была оказана правозащитная помощь. Сегодня М. трудоустроена, работает учителем, занимается домашним хозяйством, воспитывает детей».

В другом случае гражданка Израиля Г. прибыла в Орел с двумя малолетними внуками в первые дни военных действий между Израилем и Сектором Газа. У нее отсутствовали документы на право представлять интересы детей, граждан Израиля, на территории РФ. Родители детей выехать в Россию не смогли в связи с ограничениями на выезд всех военнообязанных Израиля. Уполномоченным по правам человека совместно с департаментом соцзащиты, департаментом здравоохранения, УМВД и органами местного самоуправления была проведена работа, в результате которой удалось легализовать Г. В настоящее время решен вопрос об установлении временной опеки над детьми.

ИА «Орелград»