В Орле нашли подрядчика для разработки ПСД по Дому Русанова

Его должны капитально отремонтировать.

Напомним, что Дом-музей знаменитого полярника Владимира Русанова является филиалом Орловского краеведческого музея. Именно это учреждение и проводило торги. Пока – по выбору компании, которая займётся разработкой проекта и сметы будущего капитального ремонта.

В конкурсе победило ООО «КСБ-Юг», опередившее единственного конкурента. Оно предложило заплатить за свои услуги 2 миллиона 673 тысяч 772 рубля и 19 копеек.

Согласно проекту контракта, задание должно быть выполнено через 90 дней после его подписания.

ИА «Орелград»