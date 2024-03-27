В Орле нашли подрядчика для разработки ПСД по Дому Русанова

27.3.2024 | 7:01 История, Новости

Его должны капитально отремонтировать.

Напомним, что Дом-музей знаменитого полярника Владимира Русанова является филиалом Орловского краеведческого музея. Именно это учреждение и проводило торги. Пока – по выбору компании, которая займётся разработкой проекта и сметы будущего капитального ремонта.

В конкурсе победило ООО «КСБ-Юг», опередившее единственного конкурента. Оно предложило заплатить за свои услуги 2 миллиона 673 тысяч 772 рубля и 19 копеек.

Согласно проекту контракта, задание должно быть выполнено через 90 дней после его подписания.

ИА «Орелград»


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