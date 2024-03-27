В Орле нашли подрядчика для разработки ПСД по Дому Русанова

Его должны капитально отремонтировать.
Напомним, что Дом-музей знаменитого полярника Владимира Русанова является филиалом Орловского краеведческого музея. Именно это учреждение и проводило торги. Пока – по выбору компании, которая займётся разработкой проекта и сметы будущего капитального ремонта.
В конкурсе победило ООО «КСБ-Юг», опередившее единственного конкурента. Оно предложило заплатить за свои услуги 2 миллиона 673 тысяч 772 рубля и 19 копеек.
Согласно проекту контракта, задание должно быть выполнено через 90 дней после его подписания.
ИА «Орелград»