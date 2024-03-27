В реестр «чёрных кредиторов» попали две орловские компании

В 2023 году они были внесены в так называемый предупредительный список.

По мнению экспертов, обе компании имели признаки нелегальных кредиторов. Совместное заявление озвучили Орловское УФАС России и Отделение Банка России по Орловской области, которые осуществляют регулярное взаимодействие в рамках “дорожной карты” по развитию конкуренции в Орловской области. В частности, ведомства сотрудничают в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке и в области защиты прав потребителей финансовых услуг,

«Предупредительный список Банка России содержит перечень организаций, в деятельности которых есть признаки финансовых пирамид или черных кредиторов, – следует из ведомственной информации. – Он публикуется в открытом доступе на официальном сайте регулятора, чтобы предупредить граждан о том, что та или иная компания работает на финансовом рынке незаконно. Сейчас список содержит более 12,5 тысяч организаций».

Обе попавшие в список орловские компании базировались в областном центре. Сообщается, что одна из них занималась незаконным предоставлением автозаймов, а вторая выдавала займы под залог имущества, не имея лицензии на такую деятельность. В связи с этим специалисты напоминают о том, как важно проверять финансовую организацию прежде, чем воспользоваться ее услугами. Следует проверить, имеет ли она лицензию Центробанка, внесена ли она в соответствующий реестр легальных компаний. Заодно стоит проверить и предупредительный список. Это поможет избежать неприятностей и не стать жертвой «черного» кредитора.

«Обращаться к кредитору, который работает нелегально, может быть очень опасно, – говорит начальник отдела безопасности отделения Банка России по Орловской области Михаил Прудников. – Во-первых, проценты у таких организаций часто значительно превышают установленный законом лимит. Во-вторых, методы возврата долга могут быть далеки от законных. Для возврата денежных средств нелегалы привлекают коллекторские агентства, которые могут запугивать заемщика, угрожать ему, начать взаимодействовать с родственниками, знакомыми, коллегами, друзьями и соседями должника. А иногда долги выбивают в прямом смысле этого слова. Займы же под залог имущества у «черных» кредиторов опасны тем, что вещи, оставленные в качестве залога, могут просто продать».

ИА «Орелград»