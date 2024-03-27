Орловца наградили Георгиевским крестом

27.3.2024 | 11:40 Новости, Общество, СВО

Мужчина отличился в зоне СВО.

Фото: vk.com/orlmo

Награды удостоился житель Орловского муниципального округа по имени Дмитрий. Об этом сообщили в местной администрации, где состоялась торжественная церемония.

Орловца отметили Георгиевским крестом IV степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин в феврале этого года.

Наш земляк отправился в зону специальной военной операции после объявления частичной мобилизации, осенью 2022-го года. Во время службы Дмитрий зарекомендовал себя храбрым бойцом. Также он умело использовал свои профессиональные навыки.

«Благодаря его действиям было уничтожено большое количество беспилотных летательных аппаратов противника, что позволило сохранить жизни российских солдат», – рассказали чиновники.

На данный момент орловец продолжает службу. Дома его ждут супруга и родители.

Фото: vk.com/orlmo

ИА «Орелград»


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