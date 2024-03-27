Орловский квадрат подорожал почти на три тысячи

27.3.2024 | 11:20 Новости, Экономика

Минстрой России утвердил цену на недвижимость на новый квартал.

Фото: ИА “Орелград”

Министерство строительства и ЖКХ России обновило официальную стоимость недвижимости по регионам. Цены установлены на второй квартал текущего года (апрель-июнь).

По сравнению с текущим кварталом, орловский «квадрат» снова подорожал, причём почти на 3 тысячи рублей. Официальная цена одного квадратного метра в нашей области выросла с 72 тысяч 794 рублей до 75 тысяч 519 рублей.

Впрочем, даже в рамках ЦФО это нельзя назвать высоким показателем. Ниже цены только в Брянской, Ивановской, Костромской, Смоленской и Тамбовской областях.

Напомним, что официальный показатель средней рыночной стоимости метра применяется для расчёта размеров социальных выплат. Они выдаются гражданам из бюджета на приобретение или строительство жилья.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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