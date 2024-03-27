Орловская ГИБДД возобновила работу

27.3.2024 | 16:23 Закон и порядок, Новости

Услуги не предоставлялись после технического сбоя.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В настоящее время необходимые ремонтные работы завершены.

Информационные ресурсы Управления ГИБДД по Орловской области работают в прежнем режиме. Предоставление госуслуг возобновлено во всех подразделениях орловской дорожной инспекции.

О сбое стало известно сегодня утром. ГИБДД временно прекратила работу по получению и замене водительских прав, постановке и снятию с учёта транспортных средств, выдаче разрешений и свидетельств. Кроме того, прекратилось рассмотрение дел об административных правонарушениях.

Ранее стало известно, что в Орле произошло сразу два ДТП с маршрутками.

ИА «Орелград»


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