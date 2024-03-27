Орловщина расселила «аварийки», получившие статус до 2017-го

Об этом объявили в федеральном правительстве.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Его цитирует пресс-служба кабинета министров.

«Владимирская, Новосибирская и Орловская области завершили расселение домов, признанных аварийными до января 2017 года. По национальному проекту «Жильё и городская среда» с 2019 года в этих субъектах суммарно улучшили жилищные условия более 20 тысяч человек», – заявил вице-премьер.

В Орловской области новоселье справили 3487 человек. На данный момент в России, аварийные дома, выявленные до 2017 года, полностью расселили 37 регионов.

Ранее стало известно, что в Орловской области квадратный метр подорожал почти на три тысячи рублей.

ИА «Орелград»