Орловщина расселила «аварийки», получившие статус до 2017-го

27.3.2024 | 15:44 ЖКХ, Новости

Об этом объявили в федеральном правительстве.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Его цитирует пресс-служба кабинета министров.

«Владимирская, Новосибирская и Орловская области завершили расселение домов, признанных аварийными до января 2017 года. По национальному проекту «Жильё и городская среда» с 2019 года в этих субъектах суммарно улучшили жилищные условия более 20 тысяч человек», – заявил вице-премьер.

В Орловской области новоселье справили 3487 человек. На данный момент в России, аварийные дома, выявленные до 2017 года, полностью расселили 37 регионов.

Ранее стало известно, что в Орловской области квадратный метр подорожал почти на три тысячи рублей.

ИА «Орелград»


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