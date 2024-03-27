В Орле осудили группу нелегальных торговцев табаком

Дело рассматривал Северный районный суд.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Орловской области. На скамье подсудимых оказались пятеро человек, составлявших организованную группу. Все они проходили по статье 171 УК РФ, которая оговаривает наказание за незаконные манипуляции с немаркированными табачными изделиями.

Установлено, что преступления происходили с декабря 2021-го по апрель 2022-го. Через группу прошли нелегальные табачные изделия на общую сумму около 2 миллионов рублей.

В итоге всем участникам дали условные сроки и штрафы, сообщает прокуратура Орловской области. Двоим назначили «условку» в 2 года (с таким же испытательным сроком) и штрафы по 150 тысяч рублей каждому. Ещё троим дали чуть меньше (по 1,5 условного лишения свободы и по 100 тысяч рублей штрафа).

Приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»