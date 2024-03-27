Приют «Милена» ответил на претензии орловских зоозащитников

Руководство организации всё отрицает.

Более того, на борцов за права животных пожаловались в правоохранительные органы.

Напомним, о конфликте стало известно на минувшей неделе. Движение «Граждане Орла» рассказало о проверке, которую провела общественный инспектор Росприроднадзора Елена Блинникова. Женщина побывала в приюте «Милена» и, по её словам, выявила там многочисленные нарушения, после чего обратилась в полицию.

Приют находится в Курской области, но обслуживает и другие субъекты, в том числе, Орловщину. Здесь содержат собак, отловленных в нашем регионе.

«Курские известия» связались с директором приюта Еленой Ходинской. Оказалось, что она не признаёт претензий и сама написала жалобу на орловскую активистку в Следственный комитет. Ещё раньше «Милена» подала в суд в связи с распространением ложной информации.

«Эта женщина представляет организацию, которая не выиграла тендер на отлов. Она выкладывает разные провокационные материалы в соцсети… Она просто добивается того, чтобы с нами не заключала контракт на отлов Орловская область», – поделилась Ходинская.

Также директор приюта «Милена» прокомментировала информацию о теле собаки, найденном в одной из клеток. «С одного района нам отдали старую овчарку. С утра её кормили, все нормально было. Она от старости умереть могла, а может её отравили эти волонтеры, они же ворвались», – высказалась она.

ИА «Орелград»