В Орле с лекцией выступит легендарный полярник

В рамках мероприятия также будет показан документальный фильм «Полярный меридиан».

Орловский государственный институт культуры сообщает, что 10 апреля в 14:00 в его стенах состоится мероприятие Русского географического общества. В рамках регионального лектория будет дана лекция и организован показ документального фильма «Полярный меридиан». Причем фильм представит его автор, Почетный полярник, Герой России Михаил Малахов. Участникам мероприятия почетный гость расскажет об исторической экспедиции в Арктику.

В частности, прозвучит лекция «По следам научной экспедиции 1898-1902 гг.», в рамках которой проводились уникальные работы по уточнению формы и размеров Земли. Кроме того, как сообщили в вузе, слушатели узнают от именитого полярника о новых открытиях, сделанных в Арктике в последнее время, об особенностях киносъемок на Северном полюсе.

«Они увидят неожиданные находки и вместе с путешественниками побывают в неизведанных местах Арктики, – добавили в ОГИК.- После показа пройдет викторина, а также все желающие смогут задать свои вопросы почетному полярнику. Михаил Малахов более 40 лет занимался организацией экспедиций в различные регионы мира, из них более 30 лет – в Арктике и Антарктиде. В 1992 он впервые за 1000-летнюю историю России пронес трехцветный российский флаг до Северного полюса».

В вузе также напоминают, что в 1995 году Михаил Малахов и канадец Ричард Вебер впервые в истории полярных экспедиций совершили автономный поход от Канады до Северного полюса и обратно. Повторить такое до сих пор никому не удалось. Экспедиция была уникальна, в том числе, из-за запредельных физических и психологических нагрузок. Кстати, именно за нее Малахов получил звание Героя России

«В 1998-2003 г.г. Малахов организовал экологическую очистку российской антарктической станции «Беллинсгаузен», – добавили в ОГИК. – Инициатор создания программы «Географическое наследие России». В рамках этой программы организовал 13 научно-исследовательских экспедиций в бывшую Русскую Америку – на Аляску, Алеутские и Гавайские острова – по следам российских первопроходцев (2009-2019 гг.), три экспедиции на Шпицберген (2014, 2016 гг.) и экспедицию в Центральную Азию (2018 г.)».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»