В Орловской области выросло число многодетных семей

Сообща они воспитывают 28,5 тысячи детей разного возраста.

В Орловской области за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 1171. Такие данные в своем отчетном докладе приводит уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. По его сведениям, на территории региона в учреждениях социальной защиты населения по состоянию на 1 января 2024 года было зарегистрировано 8554 многодетные семьи, в которых воспитываются 28 532 ребенка. Рост показателя правозащитник во многом связывает с мерами социальной поддержки, которые таким семья гарантированы государством.

«В 2023 году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям было израсходовано 465 миллионов рублей из средств бюджета Орловской области, – сообщает детский омбудсмен. – С 1 января 2023 года региональный материнский (семейный) капитал для многодетной семьи предоставляется за каждого ребенка, начиная с третьего. Также смягчены условия выплаты материнского капитала для семей, родивших или принявших на воспитание в приемную семью детей с 1 января 2023 года, путем уменьшения ценза оседлости многодетной семьи на территории Орловской области на момент обращения за выплатой с 3 лет до 1 года».

Отмечает правозащитник и то, что были введены новые возможности использования средств материнского капитала для многодетной семьи на реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, приобретение земельного участка. Так, с 1 января 2024 года многодетные семьи с их согласия могут получать единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Рост числа многодетных семей должен позитивно повлиять на демографическую ситуацию. В то же время детский омбудсмен отмечает, что за несколько лет ситуацию с рождаемостью кардинально не решить.

Поэтому правозащитник «последовательно и принципиально выступает за динамичное и последовательное усиление социальной поддержки граждан, семей с детьми, ускоренное принятие дополнительных решений в сфере демографии, за более активную и честную работу с детьми и молодежью, защиту и пропаганду российских традиционных ценностей, в том числе и ценностей многодетной семьи». По его мнению, это не только вопрос морального здоровья каждой отдельной семьи, это – вопрос сохранения семьи в масштабах всего государства.

ИА «Орелград»