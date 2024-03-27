В Орловской области численность населения снижается с 1995 года

При этом регион проявляет признаки демографического старения.

Демографическая ситуация в январе-декабре 2023 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения: число умерших превысило число родившихся в 2,4 раза. Такие данные приведены в отчете Орелстата. Число родившихся в 2023 году относительно аналогичного периода 2022 года сократилось на 343 человека, или на 6,9 процента, и составило 4630 человек. Количество умерших уменьшилось на 1330 человек, или на 10,9 процента относительно 2022 года, и составило 10 917 человек.

«В январе-декабре 2023 года миграционная убыль населения составила 1470 человек, – подсчитали также статистики. – В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1654 человека больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило плюс 184 человека».

По данным Росстата, в Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года численность населения составила 699 976 человек, причем в городах проживает 66,7 процента орловцев. Численность взрослого населения составляет 572 303 человека, детей в возрасте до 17 лет – 127 673 человека. Также аналитики подсчитали, что орловцев трудоспособного возраста в регионе проживает 405 731: 197 572 женщины и 208 159 мужчин. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 17 лет) составляет 18,2 процента общей численности, трудоспособного населения – 57,9 процента, старше трудоспособного возраста – 23,9 процента.

«Деление населения Орловской области по половозрастному составу остается неизменным на протяжении последних лет, – следует из информационных материалов регионального правительства. – Так, в общей численности населения удельный вес мужчин составляет 44 процента, женщин – 56 процентов. Средний темп снижения численности населения Орловской области составил 1,1 процента в год, численность сельского населения снижается на 0,9 процента в год. Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся с 1995 года процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся».

Ожидаемая продолжительность жизни на территории Орловской области в 2023 году составила 71,13 года, что ниже, чем в целом по Российской Федерации (73,1 года). Численность орловцев в возрасте 49 лет и старше превышает численность возрастной группы до 17 лет в 2,2 раза. По мнению специалистов, это свидетельствует о регрессивном типе возрастной структуры населения и продолжающемся процессе депопуляции. А оценка степени старения населения Орловской области свидетельствует об очень высоком уровне демографической старости населения.

«Отмечается ежегодное уменьшение населения Орловской области, что связано как с миграцией в крупные города, так и старением населения области. Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп, что является признаком демографически старого типа населения», – говорится также в информации правительства. Решать эти проблемы власти региона планируют программным методом.

ИА «Орелград»