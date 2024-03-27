В Орле несуществующий завод переработал мифическую индейку

Дельцы воспользовались несуществующими сопроводительными документами.

Орловская производственная площадка ООО «Премиум» попала под подозрение и была признана фантомной по результатам мониторинга, проведенного сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора с помощью Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Как пояснили в пресс-службе ведомства, данная площадка была официально зарегистрирована в информационной системе «Цербер». Она позиционировала себя как предприятие по производству и переработке подконтрольной продукции с использованием учетной записи специалиста госветслужбы.

Мониторинговая группа, которая отслеживает достоверность информации, обратила внимание на одну странную. Сделку, датированную февралем 2024 года. Сотрудник указанной площадки, уполномоченный на внесение записей в информационную систему «Меркурий», внес в нее сведения о 40,1 тоннах замороженной индейки. При этом он указал бумажные ветеринарные сопроводительные документы якобы Республики Беларусь, который в действительности не существует.

«21 марта сотрудники Управления Россельхознадзора выехали по указанному адресу, но не нашли подтверждения фактическому ведению производственной деятельности ООО «Премиум», – сообщили в пресс-службе ведомства. – Согласно данным системы «Меркурий» весь объем продукции, выработанной фантомной площадкой, был направлен в адрес предприятия Московской области».

Таким образом, благодаря мониторингу был вскрыт факт «введения в оборот товаров неизвестного происхождения». Об этом орловцы тут же проинформировали коллег из столичного Управления Россельхознадзора, а также прокуратуру и УМВД Орловской области, региональное управление ветеринарии. Эти ведомства примут решения в рамках своих полномочий. А Россельхознадзор уже исключил подозрительную площадку из реестра ИС «Цербер».

«Учетная запись уполномоченного лица аннулирована. Кроме того, в оперативном порядке аннулированы записи журнала продукции, что делает невозможной ее дальнейшую реализацию на территории РФ», – перечислили в ведомстве и добавили, что всего с начала текущего года Управлением исключено из реестра 6 фантомных площадок.

ИА «Орелград»