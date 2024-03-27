В Орле строителю очистных сооружений предъявили претензию на полмиллиона

27.3.2024 | 6:30 ЖКХ, Новости

Объект на «Весёлой слободе» всё ещё не готов.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Об этом «Орёлграду» удалось узнать, направив запрос в областное правительство. Нам ответил Алексей Субботин, глава профильного Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Напомним, очистные сооружения возводились в микрорайоне «Весёлая слобода» для эксплуатации коллектора дождевой канализации. Работы должны были завершиться в январе этого года.

Как рассказал Субботин, подрядчик, ООО «Беллона», допустил нарушение сроков исполнения. В связи с этим «Объединённый муниципальный заказчик» направил в адрес компании досудебную претензию на сумму 537 тысяч 801 рубль 75 копеек. В то же время со стороны Министерства строительства и ЖКХ России штрафные санкции к орловским чиновникам из правительства области и администрации города пока не применялись.

«В настоящее время основной комплекс работ на объекте выполнен», – заверил глава департамента. Здесь установлены сами очистные сооружения, а также смонтированы трубопроводы для подключения объекта к ливневой канализации. Осталось запустить и наладить часть оборудования, но для этого нужно, чтобы в систему начали поступать значительные объёмы воды. То есть – подождать весеннего паводка, который, по сути, уже начался. Кроме того, для работ по благоустройству территории тоже потребуются благоприятные погодные условия, в том числе, освобождение Орлика ото льда.

Ранее стало известно, что обладминистрация пообещала достроить станцию умягчения в этом году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования