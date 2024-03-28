На капремонт ФАПов выделят более 1 миллиарда рублей

Областные власти актуализировали программу развития здравоохранения.

Губернатор Андрей Клычков в целях поддержания в актуальном состоянии в новой редакции утвердил региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». В ее рамках планируется создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций. В частности, предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции и капитального ремонта медицинских организаций их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Общий объем средств консолидированного бюджета, запланированный на указанные цели, составляет 2,101 миллиарда рублей.

В частности, но новое строительство из этой суммы предусмотрено 710,609 миллиона рублей. Этих денег должно хватить на возведение двух новых объектов общей площадью 13 318,7 квадратных метров. Также запланирован капитальный ремонт 48 объектов учреждений здравоохранения (поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), участвующих в региональной программе. Работы будут проведены без изменения мощности объектов и вида существующей медицинской организации. В данном случае будет выделено 1,183 миллиарда рублей, общая площадь капитально отремонтированных объектов должна составить не менее 44 277,39 квадратных метров.

В программу включена и реконструкция одного объекта без изменения мощности, вида существующей медицинской организации, площадью 1400 квадратных метров и стоимостью 138,476 миллиона рублей. Кроме того, запланированы приобретение и монтаж 11 объектов быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 790 квадратных метров на сумму 54,154 миллиона рублей.

«В соответствии с анализом паспортов медицинских организаций, участвующих в региональной программе, в целях совершенствования оказания ПМСП необходимо обеспечить соответствие материально-технической базы данных учреждений требованиям порядков оказания медицинской помощи», – говорится в паспорте программы.

Добавим, что ее действие рассчитано на 2021-2025 годы. В течение всего этого периода, то есть с учетом уже выполненных мероприятий, запланирована замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи в количестве 884 единиц на общую сумму 765,379 миллиона рублей. В том числе предусмотрено дооснащение медицинских организаций 771 единицей медицинских изделий, переоснащение медицинских организаций медицинскими изделиями в связи с износом – 113 единиц.

«В целях обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в количестве 135 единиц на сумму 192,912 миллиона рублей», – следует также из документа.

ИА «Орелград»