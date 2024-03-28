Для ПСД по спорткомплексу под Орлом назначили новый крайний срок

Теперь это 11 апреля.

Вопрос строительства спортивного комплекса в Дмитровском районе снова обсуждался на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Впрочем, пока речь идёт только об изготовлении проекта и сметы работ. Процесс затянулся на целых три года. Между тем, финансирование на реализацию проекта давно выделено.

Клычков, который не раз критиковал эту ситуацию, ранее называл дату 15 февраля. После этого числа он обещал передать выделенные средства более расторопным муниципалитетам на их собственные инициативы.

Как выяснилось сегодня, вопрос с изготовлением ПСД всё ещё не улажен. На этот раз Клычков, подчеркнув, что делает это публично и ответственно, назвал дату 11 апреля.

Если власти Дмитровского района не решат проблему до этого числа, то средства отдадут Малоархангельскому району. Здесь хотят построить стадион.

Клычков подчеркнул, что вопрос состоит не в личном отношении, а в инфляции. «Деньги стали другими. Они не могут лежать», – указал губернатор.

В феврале сообщалось, что проект спорткомплекса получил отрицательное заключение экспертизы и был направлен на новую.

ИА «Орелград»