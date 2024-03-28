В Орловской области вакцину от пневмококка закупили два учреждения

28.3.2024 | 12:20 Медицина, Новости

Ещё одни торги проводились, но не состоялись.

Фото: Администрация Орла

Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.

По его словам, закупить препарат с первой попытки не удалось Плещеевской ЦРБ. Сейчас она проводит повторные торги.

Впрочем, это разнится с открытыми данными из системы госзакупок. Например, известно, что такие торги проводила и Мценская ЦРБ. Они тоже окончились ничем – желающих поставлять вакцину не нашлось. Учреждение предлагало стартовую цену в 83 тысячи 166 рублей 50 копеек.

Кстати, губернатор Андрей Клычков, комментируя этот вопрос, отметил, что в его собственных источниках вообще не говорится о запланированных закупках пневмококковой вакцины. Информация о уже состоявшихся торгах не была доведена до орловского главы вовремя.

Отметим, что по данным 2023-го года, такие прививки сделали как минимум 13 тысяч жителей Орловской области. Благодаря этому в течении трёх лет заболеваемость внебольничными пневмониями, которые вызывает пневмококк, снизилась в 3,5 раза.

ИА «Орелград»


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