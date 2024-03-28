На Орловщине займутся брошенными машинами

Их будут активно убирать из дворов и с улиц.

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Орловский глава поднял вопросы безопасности ещё в начале встречи. Он рассказал, что накануне на Оперативном штабе региона обсуждалось ужесточение соответствующих мер. По его словам, речь шла об усилении патрулирования территорий, а также о дополнительных досмотровых мероприятиях.

После обсуждения ряда вопросов с муниципальными главами речь снова зашла о возможных угрозах. В частности, Клычков попросил городских и районных руководителей обратить внимание на брошенные автомобили.

Губернатор дал указание перемещать такой автотранспорт на специально отведённые для этого территории, а затем определять правовые основания для его дальнейшего использования.

Клычков отметил, что пока что угроза атак и нападений в области не снижается. Это касается как вражеских БПЛА, так и диверсионных групп и террористических объединений. Тем не менее, решение о праздновании Дня Победы уже принято. Первомайские мероприятия пока остаются под вопросом.

ИА «Орелград»