Футболисты «Орла» встретятся с болельщиками

28.3.2024 | 13:47 Новости, Спорт

Мероприятие пройдёт на стадионе Ленина.

Фото: vk.com/depr_sport

Перед началом нового сезона фанаты смогут пообщаться с футболистами лицом к лицу и задать интересующие их вопросы. Также болельщикам представят новых игроков команды.

Мероприятие пройдёт 3 апреля на стадионе Ленина в спорткомплексе «Победа». Встреча начнётся в 18:30.

Напомним, что этот сезон «Орёл», после долгого перерыва, проведёт уже в профессиональной лиге. 7 апреля наша команда сыграет во Владивостоке с местным «Динамо».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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