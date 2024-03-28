Футболисты «Орла» встретятся с болельщиками

Мероприятие пройдёт на стадионе Ленина.

Перед началом нового сезона фанаты смогут пообщаться с футболистами лицом к лицу и задать интересующие их вопросы. Также болельщикам представят новых игроков команды.

Мероприятие пройдёт 3 апреля на стадионе Ленина в спорткомплексе «Победа». Встреча начнётся в 18:30.

Напомним, что этот сезон «Орёл», после долгого перерыва, проведёт уже в профессиональной лиге. 7 апреля наша команда сыграет во Владивостоке с местным «Динамо».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»