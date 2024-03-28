Орловцы вошли в Топ-3 Черноземья по росту продаж на Ozon

28.3.2024 | 13:42 Новости, Экономика

В целом по стране показатель вырос в 2,5 раза.

Фото: ИА “Орелград”

Один из крупнейших маркетплейсов страны подвёл итоги минувшего года. Оказалось, что он оказался неплохим и для продавцов из Орловской области, работающих с Ozon.

Их общий оборот, в денежном выражении, повысился в 2,3 раза, сообщает abireg.ru. Такой же результат демонстрируют Белгородская и Тамбовская области. Выше удалось подняться продавцам из Воронежской области (2,5 раза) и Липецкой области (2,9 раза).

В среднем по стране обороты продавцов Ozon выросли в 2,5 раза. Сам маркетплейс связывает это, в том числе, с расширением своей инфраструктуры и открытием новых логистических комплексов.

Ранее стало известно, что «Вайлдберриз» построит такой комплекс в Орле на Новосильском шоссе.

ИА «Орелград»


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