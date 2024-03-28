В еде орловских дошкольников нашли антибиотики

Они содержались в молоке и кефире.

Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора. Известно, что нарушение выявили только в одном учреждении дошкольного образования, которое работает в Орле.

В пробах молока и кефира обнаружили антибиотик азитромицин. Уровень его содержания составлял по 11,62 микрограмма на каждый килограмм. При этом в норме оно должно было быть вообще нулевым.

В итоге Управление Россельхознадзора приняло решение о признании недействительными двух деклараций о соответствии молочной продукции, выданных АО «Болховский сыродельный завод». Об этом проинформировали не только предприятие и детсад, но и поставщика.

Кроме того, информация по данной теме уже направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»