Клычков обсудит с Лукашенко взаимодействие

Губернатор Орловской области отправляется в командировку.
Андрей Клычков поделился рабочими планами в вечернем эфире в соцсетях 27 марта. На следующей неделе глава Орловской области посетит Белоруссию.
«Запланирована встреча с руководством, с Александром Григорьевичем, обсуждать образ взаимодействия с нашей областью», – сказал Андрей Клычков.
Отметим, ранее директор муниципального ТТП сообщал, что в ходе визита в Республику Беларусь рассмотрят приобретение для Орла электротранспорта.
ИА “Орелград”