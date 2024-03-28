Клычков обсудит с Лукашенко взаимодействие

28.3.2024 | 11:50 Новости, Общество

Губернатор Орловской области отправляется в командировку.

ИА “Орелград”

Андрей Клычков поделился рабочими планами в вечернем эфире в соцсетях 27 марта. На следующей неделе глава Орловской области посетит Белоруссию.

«Запланирована встреча с руководством, с Александром Григорьевичем, обсуждать образ взаимодействия с нашей областью», – сказал Андрей Клычков.

Отметим, ранее директор муниципального ТТП сообщал, что в ходе визита в Республику Беларусь рассмотрят приобретение для Орла электротранспорта.

ИА “Орелград”


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