Клычков обсудит с Лукашенко взаимодействие

Губернатор Орловской области отправляется в командировку.

Андрей Клычков поделился рабочими планами в вечернем эфире в соцсетях 27 марта. На следующей неделе глава Орловской области посетит Белоруссию.

«Запланирована встреча с руководством, с Александром Григорьевичем, обсуждать образ взаимодействия с нашей областью», – сказал Андрей Клычков.

Отметим, ранее директор муниципального ТТП сообщал, что в ходе визита в Республику Беларусь рассмотрят приобретение для Орла электротранспорта.

ИА “Орелград”