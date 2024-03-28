Клычков выступил против дискриминации по национальности

28.3.2024 | 11:23 Новости, Общество

Орловский губернатор считает, что «не надо всех под одну гребенку».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков ответил на вопросы в соцсетях во время прямого эфира 27 марта. Губернатор Орловской области подчеркнул, что представителей определенной национальности выгонять из страны никто не собирается.

«У меня очень простая позиция: не надо всех под одну гребенку. У нас большая многонациональная страна. Мне кажется, самая большая ценность, которая у нас была, которая у нас есть, – понятие «русский». Это не просто национальность, это объединяющее начало. И вот под это начало нужно приглашать все нации, религии, чтобы мы жили в одной русской большой стране».

Губернатор Орловской области призвал идти спокойным путем. Люди, готовые на преступления, должны нести соответствующее наказание.

«Они могут быть разных национальностей, они должны отвечать очень жестко», – подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что нужно разбираться в деталях и выступил против огульных обвинений и подходов.

ИА “Орелград”


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