В Орле в больнице Семашко освоят эндоваскулярную хирургию

В этом поможет новая техника.

В Департаменте здравоохранение напомнили, что в этом году больница получит операционный микроскоп стоимостью 44 миллиона рублей. «Это ещё один шаг к обновлению операционной, где в перспективе начнут проводить эндоваскулярные вмешательства», – указали чиновники.

Главная особенность этого метода заключается в том, что хирург использует не разрезы, а небольшие проколы (диаметром до четырёх миллиметров). При этом контроль за действиями врача ведётся с помощью высокотехнологичного рентгеновского оборудования.

Средства на закупку микроскопа выделены по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и национальному проекту «Здравоохранение». Таким же образом в минувшем году больница Семашко получила в своё распоряжение новый ангиограф.

Всего в этом году для орловских сосудистых центров, функционирующих при различных учреждениях сферы здравоохранения, закупят 9 единиц оборудования общей стоимостью около 92 миллиона рублей.

ИА «Орелград»