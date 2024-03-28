Собственникам квартир в долгострое на Космонавтов обещали ключи

Орловский губернатор назвал крайнюю дату – до 14 мая.

Темы Андрей Клычков коснулся в ходе прямого эфира в соцсетях 27 марта.

«До 14 мая есть дорожная карта с застройщиком по выдаче ключей. И такая дорожная карта должна быть реализована. Там есть ряд замечаний, у нас 4 замечания к этому подрядчику. Они их должны параллельно исправить для того, чтобы жители спокойно получили ключи и могли жить дальше», – сказал Андрей Клычков.

На днях глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав дольщиков в Орле. К руководителю следственного комитета обратилась женщина, которая приобрела квартиру в ЖК «Солнечный берег». Дом начали возводить в 2016 году. Обещали ввести в эксплуатацию в 2021, но до сих пор этого не произошло. По мнению заявительницы, строительные работы осуществляются с грубыми нарушениями, из-за чего стены рушатся, кровля протекает, помещения затапливаются.

ООО «УниСтрой» входит в Группу компаний «Железногорская Межхозяйственная строительная организация». ООО «УниСтрой-Орел», с тем же учредителем и гендиректором, возводило дом №4 по улице Космонавтов. Сейчас компания признана банкротом. Учредитель и директор ООО «УнисСрой-Орел» Дмитрий Солнцев признан виновным в мошенничестве.

ИА “Орелград”