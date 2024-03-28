Ночью под Орлом в сгоревшем доме нашли тело

28.3.2024 | 10:29 Новости, Происшествия

Скончался 46-летний мужчина.

Фото: Управление МЧС по Орловской области (иллюстративное)

ЧП произошло этой ночью. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 3 часа 43 минуты, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Полыхал жилой дом, расположенный в посёлке Черемошны рядом со Мценском. Когда пожарные прибыли на место, строение горело открытым пламенем. В результате огонь успел уничтожить внутренние помещения по всей площади.

«Пожарными было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения», – указали в УМЧС.

Всего за последние сутки орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 20 раз. Из них шесть выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные 14 – на другие происшествия, а также на различную помощь населению.

ИА «Орелград»


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