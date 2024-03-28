Получившие помощь от орловцев бойцы подбили «Абрамс»

Это произошло рядом с Авдеевкой.

Новость сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

По его словам, отличилась третья гвардейская бригада. Недавно представители Орловской области посетили это подразделение. Бойцам передали бронированный автомобиль.

Накануне вечером стало известно, что бригада вновь отличилась на фронте. Им удалось уничтожить один из американских танков «Абрамс».

Бронемашину подбили рядом с Авдеевкой в районе Бердычей, в ходе наступления группировки «Центр». Оно продолжается в эти минуты.

«Воины прислали видео, как вражеский танк отправился в ад. Молодцы воины! Поздравляем с удачной операцией!» – написал Лежнев в соцсетях.

ИА «Орелград»