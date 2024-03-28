Орловцам рассылают сообщения с требованиями терактов

Также отправители обещают вознаграждение.

О странных сообщениях, полученных пользователем «Телеграм», рассказал блогер Денис Башакин. Сообщения странного содержания прислали его знакомому.

Отправитель предлагал мужчине совершить террористический акт в Орле, в ТЦ «Гринн». В качестве вознаграждения предлагались полмиллиона рублей. Также он назначал встречу на Кромском шоссе, на которой обещал передать оружие и боеприпасы.

Одновременно автор сообщения прибегал и к угрозам, причём затрагивая не только получателя, но и его семью. Отправитель утверждал, что знает адрес их проживания.

«Прежде чем писать этот пост, я посоветовался с теми, кто в курсе всего этого. Так вот: никто не знает, где Вы живёте, никто Вам ничего не сделает и тем более не встретится с Вами… Сообщения шлются на дурака, от балды, неизвестно из какой страны! Поэтому, если Вам пришло такое сообщение, просто блокируйте его и не забивайте голову (это для слишком впечатлительных)», – высказался блогер по этому поводу.

В свою очередь, областной департамент промышленности и торговли, в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора, рассказал об антитеррористической работе в подведомственных организациях. По словам чиновников, с руководителями таких структур проведена предметная работа по реализации дополнительных мер безопасности.

В частности, эти меры касаются проверки физического состояния объектов, уровня готовности персонала к реагированию на угрозы диверсий и терактов, усиления безопасности на объектах торговли и общепита. Также руководящий состав таких объектов должен организовать постоянное дежурство. Кроме того, должен быть сформирован резерв сил и средств для применения при нештатных ситуациях.

ИА «Орелград»