«Ветерок» всё-таки донёс подрядчика до колонии

Орловский облсуд заменил срок с условного на реальный.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Напомним, генерального директора компании «Регион Спорт Строй» признали виновным в мошенничестве. Преступления были совершены при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в детском лагере «Ветерок». Он находится в Орловском муниципальном округе в посёлке Ивановском.

Компания выполняла работы в 2022-м году. Впоследствии выяснилось, что ряд из них сделан не полностью, некоторые – с существенными нарушениями. Общий ущерб оценили в 10,6 миллиона рублей.

Заводской районный суд дал гендиректору «Регион Спорт Строя» три года условно. Однако Орловский областной суд пересмотрел дело и заменил срок с условного на реальный, оставив его размер прежним. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима.

Также по делу проходил тогдашний глава «Орёлгосзаказчика» Алексей Васильев, принимавший работы. Ранее ему дали два года колонии-поселения.

ИА «Орелград»