Орловский вуз отправил гуманитарную помощь на СВО

Бойцам в очередной раз помогла Президентская академия в Орле.

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС совместно с партнерами отправил в зону СВО партию груза помощи с пиломатериалами, утеплителем, сеткой рабицей, резиной для автомобилей, телевизорами и продуктами питания.

«Подготовка груза производилась заранее, до момента его формирования и погрузки. Заблаговременно были подготовлены для отправки порядка 22 кубометров пиломатериалов (брус, тес, обрезная доска). Предварительно также были подготовлены десятки рулонов утеплителя и 100 рулонов сетки рабицы. Для военных автомобилей было приобретено несколько комплектов резины. В общей сложности, вместе с продуктами, объем груза составил три КамАЗа», – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Помимо всего, комбинат питания вуза специально для военных подготовил тушенку и почти тонну варенья. Традиционно в продуктовую часть груза был включен мед. После подготовки к транспортировке вся помощь была загружена в машины.

«Всем студенческим коллективом мы активно подключаемся к сбору и формированию грузов гуманитарной помощи. В подобной работе участвует и вся моя семья», – отметил студент Президентской академии в Орле Владимир Чигожин.

Также в сборе гуманитарной помощи приняли участие ЗАО «Славянское», АО «ЗСТ» (г. Мценск), коллектив и студенты Президентской академии.

Заметим, что Президентская академия – ее коллектив и студенты, а также партнеры вуза – на протяжении последних двух лет системно собирают и отправляют в подразделения в зону СВО грузы с помощью. Сюда входят и пиломатериалы, и инструменты, электроприборы, продукты, также в некоторые подразделения были отправлены автомобили повышенной проходимости.

ИА «Орелград»