Руководители облсовета доставили груз в зону СВО

28.3.2024 | 18:33 Новости, СВО

К бойцам съездили Леонид Музалевский и Михаил Вдовин.

Фото: пресс-служба облсовета

Спикер областного парламента и его первый заместитель передали военнослужащим генераторы, блиндажные печи, утеплитель, инструменты, комплекты обмундирования, лекарства и продукты. Кроме того, в зону СВО доставили послания со словами поддержки, написанные орловскими школьниками.

Груз формировался на базе регионального отделения «Единой России». Помощь оказывали неравнодушные жители области, в том числе, предприниматели. Также активное участие приняли депутаты областного Совета Владимир Филонов, Ирина Пашкова и Наталья Прохорова.

«В очередной раз я убедился — русского человека отличает любовь к Родине. Она находится в крови, в характере, в генах нашего народа, как говорил наш президент. И это делает нас сильными, объединяет вокруг общих целей и задач. Вместе мы идём к нашей общей Победе», — высказался Леонид Музалевский.

«Доставили ребятам всё то, в чём они особенно сейчас нуждаются! Пожелали им скорейшего победоносного возвращения домой, где их ждут и в них верят. Я точно знаю, что эта поездка не последняя. Будем делать всё, что потребуется, чтобы поддержать наших ребят!» — заявил Михаил Вдовин.

Фото: пресс-служба облсовета

ИА «Орелград»


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