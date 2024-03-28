Под Орлом снова забил фекальный ручей

Проблему не могут решить много лет.

Об этом порталу «Орловские новости» сообщили жители деревни Овсянниково. Впрочем, проблема затрагивает и Железнодорожный район областного центра.

Практически сразу после ввода в эксплуатацию канализации она стала забиваться – на участке «проезд Нагорный – переулок Самарский». В связи с этим ежегодно (или чаще) здесь появляется «фекальный ручей». Канализационные стоки текут прямо по улицам, что, естественно, не лучшим образом сказывается на общей обстановке – хотя бы с точки зрения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. Так происходит не менее шести последних лет.

В этом году ручей забил 23 марта. Как рассказали орловцы, проблема до сих пор не решена. На данный момент воды из канализации затопили подвалы гаражного кооператива (за Левоовражной улицей), а также подмыли грунт, что привело к образованию большой ямы.

Каждый раз при возникновении таких ситуаций аварийные службы делают лишь «косметический ремонт» – пробивают образовавшийся засор. Однако это не решает проблему до конца, а лишь откладывает её «в долгий ящик».

Известно, что в этом году коммунальщики уже отрабатывали этот вызов, но пока не смогли исправить ситуацию. Однако глава Орловского муниципального округа Роман Жуков пообещал местной жительнице решить проблему в кратчайшие сроки, а также ликвидировать яму, которая появилась благодаря ручью.

ИА «Орелград»