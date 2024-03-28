Экс-сотрудника орловской колонии подозревают в превышении полномочий

Возбуждены уголовные дела.

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, подозреваемый – бывший сотрудник ИК-5 общего режима, расположенной в Нарышкино. Ему вменятся «превышение должностных полномочий», а также взяточничество в мелком размере.

Согласно текущей версии, преступления имели место в феврале минувшего года. Тогда мужчина, который служил инспектором в одном из отделов колонии, наладил торговые отношения с осуждённым. В обмен на вознаграждение орловец передавал ему различные предметы, запрещённые для хранения и использования в исправительном учреждении.

Дела, возбуждённый в отношении экс-сотрудника ФСИН, объединили в одно производство. На данный момент уже осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия.

Накануне сообщалось, что орловскую сотрудницу полиции подозревают в фальсификации показаний.

ИА «Орелград»