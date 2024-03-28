На Орловщине впервые в этом году горела сухая трава

28.3.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

Пожар распространился на 100 квадратов.

Фото: УМЧС по Орловской области

Как рассказали в Управлении МЧС по области, первый в этом году случай возгорания сухой травы произошёл в Урицком районе у деревни Лески. Растительность воспламенилась на площади 100 квадратных метров.

В итоге пожар ликвидировали сотрудники 38-й пожарной части.

В связи с этим в ведомстве напомнили об административной ответственности, предусмотренной за такие нарушения. Штраф для физических лиц составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 30. Тем, кто занимается бизнесом без образования юридического лица, придётся заплатить уже от 40 до 60 тысяч. Для юрлиц размер штрафа составит от 300 до 400 тысяч рублей.

Если же в результате поджога травы оказалось уничтожено или повреждено чужое имущество, виновник может понести уже уголовную ответственность. Также ему придётся возместить причинённый ущерб.

Ранее стало известно, что ночью под Орлом в сгоревшем доме нашли мёртвое тело.

ИА «Орелград»


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