Статус отца повысили в Орловской области

О мерах поддержки отцовства рассказал детский омбудсмен.

Как уже рассказывал «Орелград», уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский представил губернатору Андрею Клычкову отчет о своей деятельности в 2023 году. Среди прочего детский омбудсмен отметил повышение статуса отца в регионе. Из отчета следует, что региональный детский правозащитный институт во взаимодействии с представителями ответственного отцовства региона в прошлом году продолжил активно сотрудничать с Фондом поддержки ответственного отцовства «Истоки».

Последний в рамках программы «Ты не один» оказывает помощь отцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в одиночку воспитывающим детей. В 2023 году при содействии уполномоченного были представлены к рассмотрению 6 заявок от орловских семьей на общую сумму более 300 тысяч рублей. Все они были одобрены, средства, как заверяет правозащитник, пошли на улучшение условий жизни детей. А всего с начала действия программы «Ты не один» в Орловской области поддержку получили 22 семьи на общую сумму более 2 миллионов рублей.

«С целью повышения значимости социального статуса отца по инициативе уполномоченного в Орловской области в октябре 2023 года прошло уже ставшее традиционным для региона чествование лучших представителей ответственного отцовства, – сообщается в отчете. – За ответственное и добросовестное родительство, значительный вклад в достойное воспитание детей и укрепление института семьи более двух десятков отцов, достигших успехов в педагогической, наставнической деятельности и воспитании детей, были отмечены соответствующими почетными грамотами и благодарностями губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, уполномоченного по правам ребенка в Орловской области».

ИА «Орелград»