Администрации Орла поручат озеленить Орел

Горсовет выступил в защиту интересов жителей.

Первым тему в ходе сессии 29 марта поднял Владимир Букалов. Он подчеркнул, что необходима высадка в замен спиленных деревьев.

«Жители негодуют, – подчеркнул Букалов. – Хотят видеть зеленым город: не закладывать места плиткой».

Председатель горсовета Василий Новиков согласился, что должны быть высажены новые деревья. Администрации Орла будет дано письменное поручение.



Сейчас идет активная работа на улице Салтыкова-Щедрина. К сносу деревьев необходимо тщательно подходить, подчеркнули депутаты. В пример привели реконструкцию улицы Пионерской, где с помощью прокуратуры удалось спасти рябины, которые были приговорены спецкомиссией и проектировщиками.

Депутат Марина Франко пожаловалась, что в не особо интересных зонах Орла ветхие деревья представляют опасность, но их никто не сносит. Например, на Выгонке понимания никакого нет.

«Никаких работ не ведется. Нужно установить хоть какой-то лимит. Спецавтобаза не дает даже советы», – посетовала Марина Франко.

ИА «Орелград»