Мэр Орла рассказал, куда исчезает брусчатка

29.3.2024 | 10:39 ЖКХ, Новости

Депутатов заинтересовала судьба демонтированных материалов.

ИА “Орелград”

Вопрос депутаты задали на сессии Горсовета 29 марта. При благоустройстве Орла часто снимают хорошее покрытие.

«Брусчатка возвратный материал, – подчеркнул мэр Юрий Парахин. – Она на Спецавтобазе. Используется для ремонта», – сообщил мэр.

Напомним, особое беспокойство у горожан вызывал демонтаж гранитных бордюров и замена их на элементы из менее долговечного материала. Тогда так же  чиновники отмечали, что демонтированное хранится на муниципальном предприятии. Повторное использование проблематично из-за разноформатности.

ИА «Орелград»


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