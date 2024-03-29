В облсовете предложили запретить блокировать счета садиков и школ

Такое заявление прозвучало на сегодняшней сессии.

Оно проходит в эти минуты. Первый зампред облсовета Михаил Вдовин, комментируя ежегодный отчёт губернатора от имени фракции партии «Единая Россия», назвал «неприемлемой» ситуацию, когда счета образовательных учреждений блокируются из-за задолженностей.

Вдовин предложил облсовету выступить с официальной инициативой – запретить такие действия на федеральном уровне.

Также первый заместитель спикера отметил, что в минувшем году в Орловской области не было ликвидировано школьное обучение в две смены. Это тоже поставили Клычкову «в вину».

ИА «Орелград»