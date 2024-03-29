Бесплатную юридическую помощь получили 30 тысяч орловцев

Работу «бесплатных» юристов оценила омбудсмен Наталия Балашова.

Как уже рассказывал «Орелград», уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова представила свой итоговый доклад о работе в 2023 году губернатору Андрею Клычкову. Из него, в частности, следует, что созданная в Орловской области система государственно-общественного партнерства в сфере оказания бесплатной юридической помощи обеспечивает ее качество и доступность. Для оказания бесплатной юридической помощи и с целью правового просвещения граждан уполномоченный и сотрудники аппарата в истекшем году выезжали в муниципальные образования, посещали учреждения социальной защиты населения, территориальные органы внутренних дел, следственный изолятор и места лишения свободы.

В частности, совместно с председателем Орловской областной коллегии адвокатов и при поддержке УФСИН проводились приемы граждан в исправительных учреждениях региона, в ходе которых была оказана бесплатная юридическая помощь осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы. В рамках проекта «Правовая зона» проводилось консультирование родственников осужденных как в ходе личных приемов, так и по телефону. В 2023 году более 900 осужденных получили бесплатную квалифицированную юридическую помощь в рамках данного проекта.

Кроме того, напоминает омбудсмен, в Орловской области бесплатную юридическую помощь малоимущим и социально незащищенным категориям граждан оказывают адвокаты региональной Адвокатской палаты. Созданный при ней Центр бесплатной юридической помощи в истекшем году оказал помощь более чем 2 тысячам граждан. Также в рамках государственной системы адвокатами Орловской области была оказана бесплатная квалифицированная юридическая помощь 30 тысячам граждан: в форме правового консультирования, составления документов правового характера и судебного представительства. Кстати, орловцам, которые не подпадают под действие закона о государственной бесплатной юридической помощи, таковая тоже оказывается – в качестве благотворительной помощи.

В своем докладе Наталия Балашова отметила и возросшую роль библиотек. Так, официальный сайт Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина открыл раздел «Ресурсы правовой информации». Через него можно получить доступ к информационно-правовым системам: официальному порталу правовой информации, интернет-версиям систем «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ». Ежеквартально на своем ресурсе областная библиотека размещает нормативные документы, книги, статьи, комментирующие материалы из собственного фонда и информационно-правовых систем. «Таким образом, библиотеки становятся не только навигаторами в огромном массиве правовых документов, но все больше играют роль центров, налаживающих взаимодействие властей и гражданского общества», – резюмирует Наталия Балашова.

ИА «Орелград»