Орловец решил проблему алиментов за счет воинского контракта

Поездка добровольцем на фронт помогла мужчине погасить все долги.

Об удивительном способе решение проблемы задолженности по алиментам сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области. Житель региона принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и вступить в ряды добровольцев. Сделал он это, чтобы «стать добросовестным плательщиком алиментных платежей». Как говорят приставы, в течение нескольких месяцев мужчина оплатил накопившуюся у него задолженность в полном объеме, а текущие платежи удерживаются из его заработной платы.

В областной службе судебных приставов пояснили, что решению о заключении воинского контракта предшествовала целая история. Началось все с того, что суд обязал местного жителя выплачивать в пользу его несовершеннолетней дочери ежемесячно четверть всех его доходов. Было возбуждено исполнительное производство, оно находилось в работе Заводском РОСП города Орла.

«После развода гражданин старался оказывать финансовую поддержку своему ребенку, – говорят в региональном Управлении ФССП. – Но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую мужчина обязан был выплачивать. Таким образом, у него накопился долг, который составил более 400 тысяч рублей. За это время судебный пристав приняла все необходимые меры к должнику, чтобы побудить его вспомнить о своих родительских обязанностях».

Например, проверялось имущественное положение должника, для чего судебным приставом-исполнителем направлялись запросы в различные государственные органы. Но оказалось, что у алиментшщика ничего нет – движимое и недвижимое имущество на него официально не зарегистрированы. К тому же у него не было работы, поэтому и из зарплаты в тот период времени вычесть деньги был невозможно. Приставы применили меры принудительного взыскания. Так, должнику ограничили право выезда за пределы Российской Федерации, кроме того, было вынесено постановление об ограничении действия его водительского удостоверения.

«В связи с уклонением от выплаты алиментов должник был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, – добавили в УФССП. – Судебный пристав много беседовала с должником о его дальнейших перспективах в связи со сложившимися обстоятельствами, предупреждала гражданина, что в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов он будет привлечен уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ».

Вероятно, беседы возымели свое действие, и должник нашел оригинальный выход из сложившейся ситуации. Заключение контракта с Минобороны дало ему неплохой заработок, которого хватило, чтобы довольно быстро погасить крупный долг по алиментам.

ИА «Орелград»