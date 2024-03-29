Мост в деревне Гать снова открыт для движения

Вода отступила.

Такую информацию сообщили в «Дорожной службе».

Вода освободила мост накануне вечером. Сотрудники «Дорожной службы» занимались установкой перильного ограждения.

«Важно было обеспечить полную безопасность движения и только потом открыть дорогу для автомобилей и тротуары для пешеходов», – отметили в организации.

Напомним, мост стал непроездным и непроходным на этой неделе. Всего вода перекрыла восемь переправ, теперь их число сократилось.

Ранее «Орёлграду» удалось узнать, что инициатива Клычкова по ремонту моста в Гати (или по строительству там новой, не низководной переправы) оказалась забракована.

ИА «Орелград»