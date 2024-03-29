Депутаты горсовета Орла пожаловались на недоступность чиновников

Народные избранники выступили с претензиями на сессии 29 марта.

Марина Франко потребовала от мэра Орла завести график приема депутатов. По ее опыту, с Юрием Парахиным не получается долго встретиться.

«Возможно, ко мне такое отношение», – предположила Марина Франко.

Мэр сам прямо отвечать не стал. Но на защиту выступил председатель горсовета Василий Новиков, заявив, что Юрий Парахин готов к встречам, конечно, с учетом рабочего графика.

Тему продолжил депутат Сергей Елесин. У него претензии к обладминистрации. Городские депутаты не могут отстаивать интересы Орла, присутствуя на важных заседаниях, если заблаговременно не оформлен пропуск.

«Нет возможности пройти в администрацию», – посетовал Елесин.

Когда-то отмену свободного доступа связали с пандемией. Теперь обосновывают требованиями безопасности. Сергей Елесин попросил сформировать обращение, чтобы депутатам без пропусков позволили посещать хотя бы комитеты облсовета.

ИА “Орелград”