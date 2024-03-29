Облсовет одобрил закон о населённых пунктах трудовой славы

Звание будут присваивать отдельным городам и сёлам.

Законопроект одобрили на сегодняшней сессии. Это чтение стало вторым и окончательным.

Инициатива исходила от председателя комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Ивана Дынковича. На данный момент в ЦФО аналогичные региональные законы и звания существуют в Калужской, Костромской, Рязанской и Тамбовской областях.

Какие именно орловские населённые пункты удостоятся такой чести в первую очередь – пока не известно.

ИА «Орелград»