Облсовет одобрил закон о населённых пунктах трудовой славы

Звание будут присваивать отдельным городам и сёлам.
Законопроект одобрили на сегодняшней сессии. Это чтение стало вторым и окончательным.
Инициатива исходила от председателя комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Ивана Дынковича. На данный момент в ЦФО аналогичные региональные законы и звания существуют в Калужской, Костромской, Рязанской и Тамбовской областях.
Какие именно орловские населённые пункты удостоятся такой чести в первую очередь – пока не известно.
ИА «Орелград»