В Орловской области смягчат административную ответственность

Такое решение приняли в облсовете.

Региональный парламент принял поправки к областному закону «Об ответственности за административные правонарушения».

Изменения направлены на смягчение существующих мер. Так, теперь в случае первого нарушения к гражданину будет применяться только предупреждение. Если орловец нарушит административное законодательство повторно, то размер штрафа (для физических лиц) составит только от 3 до 5 тысяч рублей.

Впрочем, некоторым депутатам и эта сумма показалась чрезмерной. Семеро народных избранников проголосовали против поправок. Однако их всё равно одобрили большинством голосов.

ИА «Орелград»