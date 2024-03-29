В Орловской области смягчат административную ответственность

29.3.2024 | 13:04 Новости, Общество

Такое решение приняли в облсовете.

Фото: ИА «Орелград»

Региональный парламент принял поправки к областному закону «Об ответственности за административные правонарушения».

Изменения направлены на смягчение существующих мер. Так, теперь в случае первого нарушения к гражданину будет применяться только предупреждение. Если орловец нарушит административное законодательство повторно, то размер штрафа (для физических лиц) составит только от 3 до 5 тысяч рублей.

Впрочем, некоторым депутатам и эта сумма показалась чрезмерной. Семеро народных избранников проголосовали против поправок. Однако их всё равно одобрили большинством голосов.

ИА «Орелград»


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