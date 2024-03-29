Орел может попрощаться с РИЦ

29.3.2024 | 10:27 ЖКХ, Новости

Слишком много жалоб.

ИА “Орелград”

Вопрос в ходе сессии Горсовета 29 марта задал депутат Сергей Елесин. Он отметил, что РИЦ резко блокирует карты. Ребенок поехал на тренировку на маршрутке, и по какой-то причине оплата не прошла. Карту отправили в стоп. И он уже не может спокойно вернуться домой, даже если родители пополнили счет.

«Реально детей высаживают из маршрутки, – отметил Сергей Елесин. – Нельзя просто разблокировать. Нужно писать в службу поддержки».

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров отметил, что РИЦ пытается исправить ошибки.

«Вопросов много. Или они исправляют, или будем искать другую организацию», – сказал Вадим Ничипоров.

ИА «Орелград»


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